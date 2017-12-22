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Yüksekova'da sporculara kıyafet ve malzeme yardımı

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakamlıkça kentteki tekvando, kadın futbol ve kayak takımından yaklaşık 100 sporcuya kıyafet, ayakkabı ve malzeme yardımı yapıldı - Kaymakam Kaşıkçı: - "Yüksekova'daki evlatlarımız, kayakçılarımız, standart bir malzemeye sahip oldu. Artık sadece il birinciliği yetmiyor. Ülke ve dünyada birincilik istiyorum. Onlardan tek istediğim, ay yıldızlı bayrağımızı Yüksekovalı bir evladımız dalgalandırsın"

Yüksekova'da sporculara kıyafet ve malzeme yardımı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Yüksekova Kaymakamlığınca kentteki tekvando, kadın futbol ve kayak takımından yaklaşık 100 sporcuya kıyafet, ayakkabı ve malzeme yardımında bulunuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, beraberinde 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve bazı kurum amirleri ile Yeni Mahalle'deki Gençlik Merkezi'nde sporcularla bir araya geldi.

Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle bir arada olmanın ve onlara imkan sağlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Gençlerin, yarınların teminatı olduğunu ve geleceğin Türkiye'sini inşa edeceklerini belirten Kaşıkçı, gençlere devlet olarak her türlü imkanı sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kaşıkçı, Yüksekovalı sporcuların artık en güzel malzemelerle yarışmalara katılacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yüksekova'daki evlatlarımız, kayakçılarımız, standart bir malzemeye sahip oldu. Artık sadece il birinciliği yetmiyor. Ülke ve dünyada birincilik istiyorum. Onlardan tek istediğim, ay yıldızlı bayrağımızı Yüksekovalı bir evladımız dalgalandırsın. Gençlerimizin de bize sözü var. Daha iyilerini yapacaklar. Yüksekova ilkleri yaşayacak ve önemli günlerin habercisi olacak. Kayak sporunda 22 milli sporcumuz var. Bu, daha da artacak. İnşallah Yüksekova'dan dünya sıralamasında ilk üçü çıkaracaklar. "

Sporcularla bir süre sohbet eden Kaşıkçı ve beraberindekiler, daha sonra kadın futbol, tekvando ve kayak takımı sporcularına mont, ayakkabı ve eşofman takımının yanı sıra kayak, tekvando ve futbol malzemesi dağıttı.

Sporcular yardımlarından dolayı Kaymakam Kaşıkçı'ya teşekkür etti.



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