Yüksekova'da terör mağdurlarına devlet desteği

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağduru 6 bin 179 aileye 23 milyon 811 bin 978 lira yardım yapıldı.

Terör örgütü PKK'nın saldırılarının ardından ilçede huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl mart ayında sokağa çıkma yasağıyla başlatılan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"ndan sonra terör mağduru ailelere devlet yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, AA muhabirine, ilçede sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra oluşturdukları psikososyal destek ekipleri ile bir yıl boyunca alan çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmalar kapsamında 8 bin 225 aileye ulaştıklarını belirten Bildirici, yapılan analiz çalışmaları doğrultusunda bu ailelerden 6 bin 179'una 23 milyon 811 bin 978 lira destekte bulunduklarını ifade etti.

Bildirici, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalarımız kapsamında 2 bin 453 ailemize tek seferlik olmak üzere 3 milyon 11 bin 978 lira ödememiz oldu. Engelli evde bakım hizmeti kapsamında bin 335 aileye aylık 1 milyon 281 bin 600 TL, yıllık 16 milyon 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında 391 korunmaya muhtaç çocuk için ailelerimize her ay düzenli olarak 240 bin lira olmak üzere yıllık 2 milyon 900 bin lira destek sağlamışız. Ayrıca doğum yardımı kapsamında 2 bin ailemize 1 milyon 400 bin lira yardımda bulunduk."

-100 şehit ve gazi yakını istihdam edildi

Mehmet Akif Bildirici, 165 ailenin engelli aylığı yasasından yararlanmalarını sağladıklarını dile getirerek, Yüksekova'da 100 şehit ve gazi yakınının başvurularını alarak kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam ettiklerini vurguladı.

Alan çalışmalarında çeşitli nedenlerden dolayı okula devam edemeyen 370 öğrenci tespit ettiklerini belirten Bildirici, "Bu öğrencilerin milli eğitim müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu eğitimlerine devam etmelerini sağladık." dedi.

Sağlık çalışmaları kapsamında 594 hastayı sağlık kuruluşlarına yönlendirip tedavi olmalarını sağladıklarını aktaran Bildirici, şunları kaydetti:

"Aile Sosyal Destek Programı personelimizle alanda bir çalışma yaparak sokakta çalışan çocukların sorunlarına da değindik. Sokakta çalışan 40 çocuğumuza ulaşarak tespitlerini yaptıktan sonra bu çocuklarımızın aileleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapıp çocukların ihtiyaçları tespit edilerek eğitim ihtiyaçları ve sosyal ekonomik destek ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında görmüş olduğumuz eksikliklere binaen Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezimizde eğitim birimimizi oluşturarak eğitimlerimize başladık. Kaymakamımız ile irtibata geçerek sokakta çalışan çocuklarımızla ilgili hizmet modellerimizi genişleterek ne tür hizmetler sunabileceğimiz ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir."