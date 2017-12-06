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Yüksekova'da "zırhlı aracın sivilleri hedef aldığı" iddiaları

- Emniyet Genel Müdürlüğü: - "Devam etmekte olan adli ve idari tahkikat sürecini sekteye uğratmaya ve teşkilatımızla vatandaşlarımız arasında var olan güven duygusunu zedelemeye yönelik bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" - "Terörle mücadele kapsamında kullanılan zırhlı taktik araçlarının devriye görevini ifa ederken olası tehditlere karşı tüm silahlarının kullanıma hazır durumda bulundurulması görev gereğidir. Dolayısıyla bahsi geçen üzücü olayla ilgili özel bir uygulama değil, tüm görevler için geçerli genel bir uygulama söz konusudur"

Yüksekova'da

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden geçen yıl Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı taktik aracının kulesindeki silahın ateş alması sonucu dört vatandaşın hayatını kaybettiği olayda "aracın atışa hazır pozisyonda hareket ederek sivilleri hedef aldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 Ekim 2016'da zırhlı taktik aracının kulesindeki silahın ateş alması sonucu dört vatandaşın hayatını kaybettiği, iki vatandaşın da yaralandığı olaya ilişkin bazı basın yayın organlarında bugün yer alan "aracın silahının üç emniyetinin de açık olduğu, atışa hazır pozisyonda hareket ederek sürekli sivilleri hedef aldığı ve seri şekilde ateş açtığının görüldüğü" iddiaları hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerin görüntülerle paylaşıldığı anımsatılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında kullanılan zırhlı taktik araçlarının devriye görevini ifa ederken olası tehditlere karşı tüm silahlarının kullanıma hazır durumda bulundurulması görev gereğidir. Dolayısıyla bahsi geçen üzücü olayla ilgili özel bir uygulama değil, tüm görevler için geçerli genel bir uygulama söz konusudur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız tarafından görevlendirilen müfettişlerce yapılmakta olan idari tahkikat süreci devam etmektedir. Söz konusu olayla ilgili olarak adli soruşturma da ilgili makamlarca sürdürülmektedir. Devam etmekte olan adli ve idari tahkikat sürecini sekteye uğratmaya ve teşkilatımızla vatandaşlarımız arasında var olan güven duygusunu zedelemeye yönelik bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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"Zırhlı Aracın Sivilleri Hedef Aldığı" IddiasıEmniyet Genel MüdürlüğüHakkari'nin Yüksekova Ilçesi
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