Yüksekova'daki uluslararası yol yenileniyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Esendere beldesi arasındaki uluslararası İpek Yolu yenileniyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünce hazırlanan projeyle Yüksekova-Esendere arasındaki Türkiye-İran ulaşımını sağlayan yolun 22 kilometrelik kısmının modern hale getirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Yüklenici firma ekipleri, yolun 5 kilometresini tamamlayarak ulaşıma açtı.

Yolun geri kalan kısmında da serme, sıkıştırma ve temel oluşturma işlemi yapan ekipler, sıcak asfalt döşeme çalışması yaparak, yolu kısa sürede hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Projeyle, Yüksekova-Esendere yolunun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) standartlarında yapılması hedefleniyor.

Karayolları Van Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hazırlanan projede toplam yol uzunluğu, Şemdinli yolu dahil yaklaşık 27 kilometre.

2017 yılında 8 kilometresi Yüksekova-Esendere, 2,5 kilometresi ise Yüksekova-Şemdinli yolu olmak üzere 10,5 kilometre yolun tamamlanması hedefleniyor.

Firma yetkililerinden Vedat Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buranın çalışma mevsimi kısa. Arkadaşlarla Yüksekova-İran karayolunu rahat bir trafiğe ulaştırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Karayolları ve yüklenici firma yetkilileri çalışmalardan kesinlikle taviz vermiyor. Yol, batı standartlarında ve günün şartlarına uygun yapılıyor. En iyi işçiliği göstererek emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz."