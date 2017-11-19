Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan Aile Destek Merkezi'ndeki kurslara katılan 400 kadından 25'i aldığı devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından huzurun sağlandığı ilçede Aile Destek Merkezi, özellikle kadınların umudu oldu.

Merkezde açılan kuaför, pide, pasta, dikiş nakış, moda tasarım, ahşap boyama, hasta ve yaşlı bakımı, giyim, okuma yazma ve Kur'an kursu, İngilizce ve Osmanlıca kurslarına katılan 400 kadından 25'i aldığı devlet desteğiyle kendi iş yerini kurdu.

Önceki yıllarda kadınların iş alanındaki varlığı neredeyse yok denecek kadar az olan ilçede, devletin sağladığı imkanlarla Aile Destek Merkezi'nde kursiyerlere iş yeri açmaları için destek sunuluyor.

"Merkeze 2 bin kadın müracaat etti"

Vali Cüneyit Orhan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son birkaç yıldır Hakkari'de güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Bunun güzel örneklerinden birinin Yüksekova'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının onayı ile açılan Aile Destek Merkezi olduğunu anlatan Toprak, "2013 yılında açılan merkeze 2017 yılına kadar 2 binin üzerinde kadınımız müracaatta bulundu. Burada mesleki, kültürel eğitimler veriliyor ve sosyal aktiviteler düzenleniyor. Bu kurslarla evlerinde boş vakit geçiren, hiçbir sosyal aktiviteye katılmayan kadınlarımıza imkan sağlanıyor." dedi.

Vali Toprak, kursları başarıyla tamamlayan kadınların üretimleriyle aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

"Kurslarda kreş hizmeti de sunuluyor"

Kadınların aynı zamanda bu kurslarla sosyal yaşamın içinde yer aldığını aktaran Vali Toprak, şöyle konuştu:

"Bu durum toplum üzerinde de pozitif etki sağlıyor. Kadınlarımız merkez müdürlüğümüzce sağlanan kreş sayesinde herhangi bir yere çocuklarını bırakma ihtiyacı duymadan hizmetten istifade ediyorlar. Bu, tabii, Yüksekovalı kadınlarımız için ciddi bir dinamizm kazandırıyor. Merkez müdürümüze, bu çalışmalara icabet eden yakın ilgi gösteren bütün Yüksekovalı kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kursların yanı sıra sosyal faaliyetler de düzenliyorlar. Birlikteliği, kaynaşmayı, sosyalliği artırabilecek faaliyetler, bu merkezimiz tarafından düzenleniyor."

Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan da kadınların Yüksekova'da kurslara yoğun ilgi gösterdiğini, birçok kadının bu kurslar sayesinde kendi iş yerini açtığını dile getirdi.

Kendi iş yerlerini açtılar

Kuaförlük kursuna katıldıktan sonra kendi iş yerini açan Cumhuriyet Özcan, yanında 2 kişiyi de istihdam ettiğini anlattı.

Kadınların Aile Destek Merkezi'ne gitmesi gerektiğini vurgulayan Özcan, "Benim gibi onların da ayakları üzerinde durması lazım. Bunu yapabilirler. Bütün kadınlara da öneriyorum. Kendi ekonomik özgürlüklerini kazanacaklardır." ifadesini kullandı.

Kuaförlük kursunu bitirdikten sonra Kaymakamlığın kendisine iş yeri açtığını anlatan Melek Çiçek de şunları kaydetti:

"Sağ olsun Kaymakam Bey bana iş yeri açtı. Çok güzel günlerimiz oldu burada. Çocuğumu nerede bırakayım diye düşünürken burada çok güzel kreş vardı. Daha sonra kurs belgemi aldım ve şimdi kendi iş yerim var. Aile Destek Merkezi ile tanıştığım için çok mutluyum."

"En mutlu zamanı kursta geçiriyorum"

Fırıncılık kursuna katılan İran asıllı Bınevş Aykut, kurs sayesinde çok güzel arkadaşlıklar edindiklerini söyledi.

En mutlu zamanlarının kursta geçtiğini anlatan Aykut, "Burada meslek öğrenip sertifikamızı aldıktan sonra kendi iş yerimizi açabiliyoruz. Bu konuda destek de veriliyor. Kendi memleketimden uzağım ama burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Desteklerinden dolayı sayın valimize ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Pastacılık kursuna katılan Songül Uzunköprü de "Burada çok güzel eğitimler aldık ve pratik bilgiler aldık. Kursta ürettiklerimle kendi paramı da kazanıyorum. Kimseye ihtiyaç duymuyorum. Devletimize bu sosyal projelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.