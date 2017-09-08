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Yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da, apartmanın 6'ncı katından düşen İran uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yurt Mahallesi 71393 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede ikamet eden İran uyruklu ailenin...

Yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da, apartmanın 6'ncı katından düşen İran uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yurt Mahallesi 71393 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede ikamet eden İran uyruklu ailenin çocuğu Avin Rahnman, balkondan dengesini yitirerek düştü.

Rahnman, 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Avin Rahnman'ın olay anında evde abisi ve kardeşiyle birlikte olduğu, anne ve babasının ise şehirde bir yere gittikleri, 3 çocuklarını evde bıraktıkları öğrenildi.

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AdanaYüksekten Düşme
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