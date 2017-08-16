Yunan adasına

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın gitmeye çalışırken jet skinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesinde Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül'ün ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 Ağustos'ta Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş ihbarı üzerine lastik bottaki biri Suriye uyruklu 3 kişinin kurtarılması, bot yakınında bir cesede ulaşılması sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaçak geçişi organize ettiği iddia edilen İsmail İ, İzmir'in Selçuk ilçesindeki ikametgahında gözaltına alındı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu arada zanlı İsmail İ'nin, "VIP geçiş" adı verilen yöntemle Yunan adalarına kaçak geçişleri organize ettiği öne sürüldü.

Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül'ün de Yunanistan'a kaçak geçiş karşılığında kendisi, eşi ve kızı için İsmail İ'ye 35 bin lira ödediği iddia edildi.

- Olay

Kuşadası ilçesi Güzelçamlı açıklarında 5 Ağustos'ta, kaçak yollarla Yunanistan'ın Sisam adasına geçmeye çalışan Suriyeli İ.S.O'nun kullandığı lastik botun bozulması üzerine karaya gitmeye çalışan Mehmet Bingül, jet skinin devrilmesi sonucu ölmüş, kızı kurtulmuştu. Botta bulunan İ.S.O. ile Bingül'ün eşi Şefaat Bingül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Daha sonra başlatılan soruşturmada Bingül'ün görev yaptığı Nusaybin Adliyesi asliye hukuk emanet kasa hesabındaki yaklaşık 1 milyon 100 bin liranın kayıp olduğu tespit edilmişti.

İncelemede, hesaptaki paranın Bingül tarafından 2013 yılından itibaren her rutin denetimin ardından çekildiği, bir sonraki denetimden birkaç gün önce tekrar hesaba aktarıldığı belirlenmişti. Bingül'ün eyleminin sistemli olarak devam ettiği, son denetimin ardından çekilen paranın ise hesaba aktarılmadığı ortaya çıkmıştı.

Mehmet Bingül'ün eşi Şefaat Bingül'ün zimmet suçuna katkısı bulunduğu iddia edilmiş, ailesi ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararlaştırılmıştı.