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Yunan adasında "sığınmacı krizi" grevi

- Midilli Adası'nda, sığınmacı krizine dikkat çekmek amacıyla kamu kurumları bir günlük genel greve gitti, dükkanlar kepenk kapattı - Midilli Belediye Başkanı Galinos: - "Yunanistan ve Avrupa adına 3 yıldır sığınmacı yükünü omuzluyoruz. Bir hata aranacaksa Midilli'de değil Atina ve Brüksel'de aranmalı" - "Adalardaki yoğunluk acilen azaltılmalı. Sığınmacılar bir an önce adalardan ana karaya yerleştirilmeli"

Yunan adasında

MİDİLLİ (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, sığınmacı krizine dikkat çekmek amacıyla kamu kurumları bir günlük genel greve gitti, dükkanlar kepenk kapattı.

Midilli Belediyesinin çağrısı üzerine, çok sayıda dernek ve sendikanın desteğiyle alınan bir günlük grev kararı kapsamında, adadaki dükkanlar kepenk indirdi, kamu kurumları hizmet vermedi. Aralarında belediye başkanı, milletvekilleri ve üst düzey bürokratların olduğu yaklaşık bin kişi Sapfus Meydanı'nda düzenlenen gösteride, hükümetin ve Avrupa Birliği'nin sığınmacı politikalarını protesto etti.

Belediyenin üzerlerinde siyah bayraklar olan araç ve çöp kamyonlarının geçidiyle başlayan gösteride, "Midilli sürgün yeri değil, adadır" ve "Sığınmacı krizine acil çözüm" yazılı pankartlar taşındı.

- Atina ve Brüksel'e ültimatom

Belediye Başkanı Spiros Galinos, yaptığı konuşmada, "Yunanistan ve Avrupa adına 3 yıldır sığınmacı yükünü omuzluyoruz. Bir hata aranacaksa Midilli'de değil Atina ve Brüksel'de aranmalı. Şimdiye kadar yapılacak çok şey vardı." ifadelerini kullandı.

Galinos, çözüm için daha fazla beklemek istemediklerini belirterek "Adalardaki yoğunluk acilen azaltılmalı. Sığınmacılar bir an önce adalardan ana karaya yerleştirilmeli. Başka bir çözüm önerisi dinlemek istemiyoruz." diye konuştu.

Sorunun çözümü için kapalı kapılar ardında AB yetkililerinin değil ada sakinlerinin karar vermesi gerektiğini kaydeden Galinos, "Bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz. Kendi çözümümüzü kendimiz uygularız." dedi.

- Kamplarda aşırı yoğunluk

Son resmi verilere göre, AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatının ardından Yunan adalarında iltica başvurusu sonuçlarını bekleyen 15 binden fazla sığınmacı tutuluyor. Bu sayının 8 binden fazlası ise yaklaşık 3 bin 500 kişilik konaklama imkanı bulunan Midilli'de bulunuyor.

İltica hakkı kazananların yanı sıra bebekli aileler, hasta, engelli ve sahipsiz çocuklar gibi savunmasız durumda olanlar adalardan ana karaya taşınma şansına sahip. Bu kapsamda, 16 binden fazla sığınmacının taşındığı belirtiliyor.

Öte yandan, yavaş işleyen iltica prosedürleri sebebiyle sığınmacıların yetersiz ve kötü şartlardaki kamplarda yaklaşık bir yılı bulan bekleme süreleri sivil toplum kurumlarından eleştirilere neden oluyor. Ancak Yunan hükümeti, sığınmacı geçişlerini özendirerek artışa yol açacağı endişesiyle adalardaki sığınmacı kamplarını boşaltmaktan çekiniyor.

Geçen yıl mart ayından bu yana uygulanan göçmen mutabakatı, sığınmacı geçişlerinin yüzde 97 azalmasını sağlamıştı.


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