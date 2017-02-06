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Yunan göç bakanına sığınmacı tepkisi

- Kötü şartları protesto eden sığınmacılar, Yunan bakanın kampa girişini engellemek isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı

Yunan göç bakanına sığınmacı tepkisi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'daki kampta sığınmacıların, Yunan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas'ın kampa girişini engellemeye çalışmasıyla kısa süreli arbede oldu.

Mouzalas, sığınmacıların kötü şartları protesto etmek için açlık grevine başladığı iddiaları üzerine kentin güneyindeki eski havalimanından ve spor sahalarından dönüştürülen Elliniko kampını ziyaret etti.

Kampa girmek isteyen Mouzalas, sol bir gruba bağlı protestocular ve sığınmacıların oluşturduğu, aralarında çocukların da bulunduğu insan zinciri tarafından engellenmek istendi. Olaya polisin de dahil olmasıyla kısa süren bir gerginlik yaşandı.

Küçük yaşta bir sığınmacı ile polis memuru arasındaki itişme tepkilere yol açtı.

- Bakandan yalanlama ve rest

Arbedenin ardından kampa giren Mouzalas, gazetecilere yaptığı açıklamada, açlık grevinin "düzmece" olduğunu ileri sürdü. Durumdan söz konusu sol grubu sorumlu tutan Mouzalas, "Hiçbir zaman açlık grevi olmadı. Aksine, göçmenlere yemek getiren kamyonun girişi engellendi. Olayları, 30 kişilik bir grup çıkardı." diye konuştu.

Kendilerini baskı altında hissedenlerin kamptan ayrılmakta özgür olduğunu vurgulayan Mouzalas, "Yunanistan'da sokak ve meydanlarda göçmen yok. Yemeği beğenmeyebilirler. Ama yemek var." ifadelerini kullandı. Bakan şartların düzeltilmesi için çalışmalar yapılacağını da kaydetti.

Çoğunluğunu Afgan uyruklu sığınmacıların oluşturduğu yaklaşık bin 500 kişilik kamptaki kötü yaşam şartları birçok kez gündeme gelmişti. Yunan hükümeti, kampı boşaltmak istediğini belirtse de şu ana kadar önemli bir adım atılmadı.

Avrupa'ya giden umut yolunda sınırların kapatılmasıyla Yunanistan'da 60 binin üzerinde sığınmacı mahsur kaldı. Son haftalarda dondurucu soğukların da etkisiyle kamplarda yaşanan ölümler ve yetersiz şartlar başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok kesimden sert tepki topladı.

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