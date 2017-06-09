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Yunan meclisinde "balıklı" tepki

- "Kemer sıkma" önlemlerine karşı düzenlenen protestoda, göstericiler kasalar dolusu balığı meclis bahçesine attı

Yunan meclisinde

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da mecliste oylanacak ek "kemer sıkma" önlemlerine karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla kentin merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler parlamento binasının girişine yürüdü.

Hükümetin ekonomi politikalarına karşı slogan atan göstericiler, kasalar dolusu balığı meclis bahçesine atarak tepkilerini gösterdi.

Mecliste bugün yapılacak oylamayla, kurtarma paketi programında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için ülkenin kreditörlerinin talep ettiği bazı ek kemer sıkma önlemlerinin yasalaşması bekleniyor.

Torba yasa tasarısı içinde, başta emeklilik maaşlarında artışların 2023 yılına kadar ertelenmesi olmak üzere çeşitli mali düzenlemeler yer alıyor.

Yunanistan ve kreditörleri arasında ikinci gözden geçirme sürecine ilişkin müzakereler, ülkenin borç yüküyle ilgili uzlaşmazlık nedeniyle tamamlanamadı.

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GösteriKemer Sıkma önlemleriYunanistan
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