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"Yunanistan, Avrupalı olmayan yatırımcıları seçmek zorunda kaldı"

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: - "Yunanistan, Avrupa hazır bulunmadığı için, Avrupalı olmayan yatırımcıları seçmek zorunda kaldı"

ATİNA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı iş adamlarına Yunanistan'a yatırım yapma çağrısında bulunurken, "Yunanistan, Avrupa hazır bulunmadığı için, Avrupalı olmayan yatırımcıları seçmek zorunda kaldı." dedi.

Macron, Atina ziyaretinin ikinci gününde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Mali kriz boyunca Fransız iş adamlarının Yunanistan'ı terk etmediğini belirten Macron, "Fransa ve iş adamları Yunanistan ile dayanışma göstermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Macron, Yunanistan'ın kısa sürede birçok reform gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, zorluklara rağmen Fransız iş adamlarının yatırımlarına devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Avrupalı yatırımcıların eksikliğinden memnuniyetsizliğini dile getiren Macron, "Yunanistan, Avrupa hazır bulunmadığı için, Avrupalı olmayan yatırımcıları seçmek zorunda kaldı." değerlendirmesini yaptı.


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Emmanuel MacronYunanistan
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