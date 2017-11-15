Yunanistan Başbakanı Çipras Batı Trakya'da

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, hükümetin Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensuplarıyla ilgili miras meselelerinde İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönünde yasal düzenleme yapmayı planladığını açıkladı.

Gümülcine'de düzenlenen "Bölgesel Kalkınma" konulu kongrede konuşan Çipras, vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanmasının kalkınmaya da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Çipras, hükümetin Müslüman Azınlık ile ilgili eksiklilerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için belirli önlemler alarak sistemli bir plan uyguladığını anlattı.

Müslüman Azınlık mensubu Yunanistan vatandaşlarının özel meseleleri ve miras hukuku konusunda kamu mahkemelerine gitme hakkı bulunmadığını ve bunun önemli bir sorun olduğunu belirten Çipras, "Bu, Avrupa ülkesi, AB üyesi bir ülke olarak Yunanistan için iyi bir şey değil, bizleri onurlandırmıyor. Bu gerçeği değiştirmeye, geçmişin zincirlerini kırarak mecburiyeti ortadan kaldırıp seçme hakkının yolunu açmaya karar verdik. Bununla zorunlulukları, Müslüman Azınlığın özel kültürel geleneklerine saygı temelinde bir hak ve ayrıcalığa dönüştüreceğiz." dedi.

Çipras, hükümetin bu konudaki düzenlemenin iyileştirilmesi için farklı öneri ve görüşlere açık olduğunu dile getirerek, Yunanistan Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda ilgili taraflarla istişarelerin kısa sürede başlatılacağını aktardı.

Yapılması planlanan değişikliklerin sadece Müslüman vatandaşları değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayan Çipras, "Bu değişikliklerle azınlığın ve çoğunluğun değer kodları daha çok ortak nokta bulacak. Bizleri birleştirenlere eklenen her ortak nokta bağlarımızı, toplumsal uyumu daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

- Yasal düzenlemenin detayları

Başbakan Çipras, hükümetin hazırladığı ve ilerleyen günlerde Meclise getirmeyi planladığını belirttiği yasal düzenlemenin beş hedefi bulunduğunu kaydetti.

Çipras, bu hedeflere ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Tarafların mutabık olmaları durumunda, karar verme konusunda isteğe bağlı olarak müftü yetki sahibi olacak. İlgili taraflardan birinin itiraz etmesi durumunda ise dava yine isteğe bağlı olarak kamu mahkemelerinde görüşülecek. Müftünün, yetkilerini mirasçıların haklarını koruyacak şekilde belirli bir çerçeve içinde kullanması için gerekli ekonomik kurallar Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirlenecek. Açık bir şekilde azınlığın miras ilişkileri sadece İslami kurallarla değil, Medeni Kanun ile de belirlenebilecek. İsteyen diğer yolu seçebilecek. Daha önce İslami kuralları tercih etmiş olanlar, bu konudaki tercihlerini istediği an Medeni Kanun'un uygulanması yönünde değiştirebilecek. Bugüne kadar yapılmış tüm resmi vasiyetnameler geçerli olacak ve uygulanabilecek."

- Eğitim sorunu

Türk Azınlığın eğitim sorununa da değinen Çipras, bu konuda hükümetin devlet okulları olgusunu desteklediğini, bunun yanı sıra azınlık okullarına giden çocuklara da onurlu bir ortam sağlama gayreti içinde bulunduğunu dile getirdi.

Eğitim konusunda mesajlarının açık olduğuna dikkati çeken Çipras, "Devlet okullarını destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Bu kapsamda, diğerlerinin yanı sıra devlet anaokullarının azınlık çocuklarının da özel ihtiyaçlarını karşılaması için gereken girişimlerde bulunuyoruz. Buna paralel olarak, azınlık okullarına giden çocuklara da onurlu bir ortam sağlamak zorunluluğumuz var. Örneğin, İskeçe Azınlık Lisesinde olduğu gibi. Bu yönde yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.