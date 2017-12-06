Yunanistan Başbakanı Çipras: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz

ATİNA - Furkan Naci Top, Filyo Kongo

Yunanistan Başbakanı Aleksi Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Aralık'ta düzenleyeceği Yunanistan ziyareti öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülke profili: Yunanistan

Ege ve Akdeniz'in gerginlik ve çatışma değil barış ve diyalog denizleri olması gerektiğini ve ilişkilerin uluslararası hukuk, Lozan Anlaşması ve karşılıklı saygı temelinde geliştirilmesi gerektiğini anlatan Çipras, hava sahası ihlalleri ve it dalaşlarında yaşanan artışın kaza riskini arttırdığını savunarak, "Güven Arttırıcı Önlemler ve İstikşafi Görüşmeler üzerine görüşmelerimizi yeniden canlandırmanın tam zamanı." dedi.

Çipras, Kıbrıs sorununa ilişkin ise, "Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik bir destek mesajı göndermemiz önemli. Bu müzakereler iki topluluk hazır olduğunda yeniden başlamalı ve başarıyı garanti edecek şekilde hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen krizinin gerek ikili, gerekse de AB-Türkiye arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun kanıtı olduğuna dikkati çeken Çipras, Suriye'de barışı getirmeye yönelik Türkiye'nin aktif olarak dahil olduğu Astana sürecini de büyük bir ilgiyle takip ettiklerini ifade etti.

Son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerde bazı sorunların ve zor anların yaşandığını kaydeden Çipras, "Halklarımızın doğal afetler, Yunanistan'daki ekonomik kriz, terör saldırıları ve Türkiye'deki hain darbe girişimi gibi zamanlarda gösterdikleri karşılıklı desteğin rehberliğinde hareket etmeliyiz. On yıllar sonra bir ilk olan Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek ziyaretin ileriye dönük cesur adımlar atmamız için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz"

Çipras, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilerin iadesine ilişkin, yargı kararlarına saygı duyulacağını belirterek, "Bu noktanın ötesinde, benim duruşum her zaman net olmuştur: Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz. Bu kapsamda, (Türkiye ile) güvenlik ve yargı alanlarındaki işbirliğimize devam ediyoruz." dedi.

Türk ve Yunan halklarının sığınmacı krizinde dayanışma örneği gösterdiğine işaret eden Çipras, "Avrupa'da aşırı-sağ odakların yükselmesi çok rahatsız edici. Irkçılık ve İslamofobiyi kullanan bu odaklara en iyi cevap sığınmacı krizinde Yunan halkı tarafından verildi. Türk halkı gibi Yunan halkı da günlük hayatlarında karşılaştıkları zorluklara rağmen gösterdikleri dayanışma ve misafirperverliklerini ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin AB'ye katılım süreci her zamankinden önemli"

Çipras, göç ve güvenlik sorunlarının, AB-Türkiye ilişkilerinin karşılıklı çıkar sağlayacak şekilde korunmasını daha da önemli hale getirdiğini vurgulayarak, "Bu bağlamda, Türkiye'nin katılım süreci ve AB-Türkiye diyaloğu bugün her zamankinden daha önemli. Biz yan yana yaşıyoruz. Yunanlar olarak, Türkiye'de demokrasiyi ve Avrupa'ya dönük bir Türkiye'yi destekliyoruz. AB'nin duruşu ve taahhütlerinde net olması ve Türkiye'nin de zorlu bir dönemin ardından yönünü çizmesi gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

AB-Türkiye mutabakatının, Balkan sığınmacı geçişlerine tek taraflı kapatılmasının ardından zorunlu bir girişim olduğunu kaydeden Çipras, "Türkiye, taahhütlerini yerine getirerek ve Ege'de göç akışını azaltarak mutabakata bağlılığını gösterdi. Ancak, Doğu Ege adalarında durum halen zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AB liderleriye mutabakatın uygulanma şeklini görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Çipras, bazı AB ülkelerinin göç meselesini "Akdeniz" sorunu olarak gördüğü eleştirisinde bulunarak, "Bu, sadece aşırı sağın güçlenmesine hizmet eder. Yunanistan ve 3 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkelerin uzaklaştırılmasına hizmet eder." değerlendirmesinde bulundu.