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Yunanistan darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul etti

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun üçüncü derecedeki Bağımsız İltica Komisyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Yunanistan darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul etti

ATİNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun üçüncü derecedeki Bağımsız İltica Komisyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli askerin, Komisyonunun kararının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Komisyonun başvuruyu, “Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ve uluslararası antlaşmalara göre, 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından Ankara’daki durumun insan hakları açısından kabul edilemez düzeyde olduğuna” karar vererek, “Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılama yapılmayacağı” gerekçesiyle kabul ettiğini duyurdu.

Haberde, serbest bırakılan askerin, darbecilerin Türkiye’den kaçışında kullandığı helikopterin yardımcı pilotu olduğu belirtilirken, daha önce iltica başvuruları alt komisyon tarafından reddedildikten sonra üçüncü derecedeki komisyona başvuruda bulunan diğer 7 askerle ilgili kararın açıklanmasının beklenildiği kaydedildi.

Yunan basınına göre hükümet, İltica Komisyonunun bu kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında Türkiye'nin iade talebini reddetmişti.

Komisyon diğer askerlerin sığınma başvurularını değerlendirmeye devam ediyor. Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.

Muhabir: Mehmet Hatipoğlu


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