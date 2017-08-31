Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias Makedonya'da

ÜSKÜP (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, "Biz istiyoruz ki kuzey komşumuz hem NATO'da hem de AB'de olsun ancak Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ulaşılması için kural ve ön koşullara göre hareket edilmelidir." dedi

Temaslarda bulunmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen Kotzias, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kotzias, Yunanistan'ın tüm gücüyle kuzeyindeki ülkenin istikrar ve egemenliğini destekleyeceğini vurgulayarak Makedonya'nın istikrarının Yunanistan'ın istikrarına katkı sağladığını, Yunanistan'ın gelişiminin de Makedonya'nın gelişimi ve istikrarına destek olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın tüm Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik yolculuğunu desteklediğini ifade eden Kotzias, bölgede NATO ve AB üyeliği bulunan tek ülke olduklarını ve tek olmanın çıkarlarına uymadığını belirtti.

Makedonya'nın NATO'ya üyeliğine de değinen Kotzias, "Bükreş'ten gelen kararlar mevcut ve bu kararların uygulanması ile birlikte bu ülke NATO üyesi olacaktır. Bu kararların nasıl uygulanacağı Yunanistan'a bağlı değil, bu konuda karar vereceklere bağlıdır." diye konuştu.

Komşu ülkenin Avrupa perspektifine sahip bir hükümeti bulunduğunu vurgulayan Kotzias, "Biz istiyoruz ki kuzey komşumuz hem NATO'da hem de AB'de olsun ancak AB ve NATO'ya ulaşılması için kural ve ön koşullara göre hareket edilmelidir." dedi.

- "Tek hedefimiz Büyük Avrupa"

Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da Yunanistan'dan Makedonya'nın Avrupa entegrasyonuna yardım ve destek vermesini beklediklerini aktararak Yunanistan'ı "kurnazlık kullanılmadan" dost ve gelecekteki müttefik olarak görmek istediklerini dile getirdi.

"Büyük İskender" isminin ülkedeki havalimanı ve yollardan kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusu üzerine Dimitrov, "Birilerinin büyük haritaları Makedonya'ya girdiğinde mutlu değiliz. Aynı şekilde biz veya birileri büyük haritalar ile oynadığında Yunanistan'ın mutlu olmadığını anlamalıyız." dedi.

Hükümet ve toplum olarak tek hedeflerinin büyük Avrupa olduğuna işaret eden Dimitrov, şöyle devam konuştu:

"İki bin yıl öncesindeki tarihi figürler hakkında iç ve dış siyaset kurmanın akıllı bir yol olmadığını düşünüyorum. Biz son yıllarda çok şey öğrenen bir milletiz. Tarihi değiştiremeyeceğimizin bilincindeyiz, yapabileceğimiz şey şimdiyi değiştirmek ve geleceğimizi açmaktır."

İki komşu ülkenin açık kapı ve köprüleri olduğu takdirde daha mutlu yaşayacaklarını vurgulayan Dimitrov, şunları söyledi:

"Politikamızın tam olarak ne olduğu ve nasıl olacağını bildirmenin mantıklı olmayacağını düşünüyorum ancak her durumda bu çerçevede, uluslararası yükümlülükler doğrultusunda hareket edilecek. Büyük Avrupa'ya doğru hazırlanıyoruz, başka bir şey istemiyoruz ve mutlu ve başarılı bir Balkanlar için tek formülün bu olduğunu düşünüyorum."

Öte yandan görüşme öncesi Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan az sayıdaki kalabalık Makedonya'nın anayasal ismiyle BM'ye üyeliğe devam edilmesi ve ülkenin ismi ile ilgili görüşmelerin koşulsuz sonlandırılmasını talep etti.

Kotzias, ülkedeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Başbakan Zoran Zaev, Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından da kabul edilecek.