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Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanına mermili paket

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, Futbol Federasyonu (EPO) Başkanı Vangelis Grammenos’a içinde bir mermi bulunan paket gönderildi. Yunan basınında yer alan haberlerde, federasyonun başkent Atina'nın Gudi semtindeki merkez binasına ulaşan pakette...

Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanına mermili paket

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, Futbol Federasyonu (EPO) Başkanı Vangelis Grammenos’a içinde bir mermi bulunan paket gönderildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, federasyonun başkent Atina'nın Gudi semtindeki merkez binasına ulaşan pakette Grammenos’a yönelik tehdit ifadeleri bulunan üç sayfalık bir mektup da bulunduğu belirtildi.

"Papadopulos" imzası ile Pire’den gönderildiği belirlenen mektupta Grammenos’un bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla itham edildiği kaydedildi.

Posta ile gönderilen mektubun terörle mücadele ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.

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YunanistanEPO BaşkanıMermili Mektup
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