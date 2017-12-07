Yunanistan'a Cumhuriyet tarihinde ikinci en üst düzey ziyaret

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a ziyareti iki ülke arasında 65 yılın ardından devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacak. Son olarak 1952 yılının Haziran ayında Kral I. Paul ve Kraliçe Frederika Türkiye'yi, aynı yılın Kasım ayında da Cumhurbaşkanı Celal Bayar Yunanistan'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan bugün Atina'da Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, ardından Başbakan Çipras ile görüşmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Batı Trakya'ya geçerek soydaşlarla bir araya gelecek. Erdoğan, Başbakan olduğu 2004 yılında Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde de bölgeyi ziyaret etmişti.

Erdoğan'ın bugün başlayan ziyareti, ikili ilişkilerin her yönden ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına imkan tanıyacak.

İkili ilişkilerde gündem maddeleri

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gündeminde, ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra özellikle terörle mücadele ile ticaret, ekonomi, ulaştırma, enerji, turizm ve kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, azınlık konuları, Kıbrıs sorunu, Türkiye-AB ilişkileri ve göç konusundaki iş birliği yer alıyor.

Yunanistan Meclisinde Batı Trakya'dan 4 soydaş milletvekili var

Yunanistan'da Eylül 2015'te yapılan erken genel seçimler sonucunda 300 üyeli Meclis'te Radikal Sol İttifak (SYRIZA) 144, Yeni Demokrasi Partisi (YDP) 75, Altın Şafak 16, PASOK-DİMAR 19, Komünist Parti (KKE) 15, Potami 6, Bağımsız Yunanlar (ANEL) 9, Merkezciler Birliği 7 ve Bağımsızlar 9 milletvekiliyle temsil ediliyor. SYRIZA seçimlerden yüzde 35,46'lık oy oranıyla yeniden birinci parti olarak çıktı. SYRIZA lideri Başbakan Aleksis Çipras, seçimlerde yüzde 3,69 oy alan ANEL partisiyle koalisyon hükümeti kurdu. ANEL lideri Panos Kammenos aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığını yürütüyor. Seçimlerde 3'ü SYRIZA'dan, biri Potami Partisi'nden olmak üzere Batı Trakya'dan 4 soydaş milletvekili seçildi.

Vefat eden Yunanistan'ın eski Başbakanlarından Konstantinos Miçotakis'in oğlu Kiryakos Miçotakis Ocak 2016'da ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi Partisinin genel başkanlığına seçildi.

Ülke iç siyasetinin temel gündem maddelerini, uygulanmakta olan mali uyum programı ve bu doğrultuda alınan kemer sıkma önlemleri ile düzensiz göçle mücadele oluşturuyor.

İki ülke gündemindeki projeler

Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret ve ulaştırma alanındaki ilişkileri ve halklar arası temasları artırmaya yönelik olarak son dönemde üç önemli ulaştırma projesi gündemde bulunuyor.

İzmir ile Selanik arasında yük ve yolcu taşımacılığına yönelik feribot hattı, İstanbul-Selanik arasında hızlı tren hattı tesis edilmesi ve İpsala-Kipi sınır bölgesinde ikinci bir kara yolu köprüsü inşası amacına yönelik çalışmalar, iki ülke yetkili makamları tarafından sürdürülüyor.

İkili ticari ve ekonomik ilişkiler

Merkez Bankası verilerine göre, 2002-2017 Ağustos döneminde Yunanistan'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların toplam tutarı 6,9 milyar dolar, aynı dönemde Türkiye'den Yunanistan'a yapılan yatırımların değeri ise 200 milyon dolar civarında. Ancak, üçüncü ülkeler üzerinden gelen yatırımlarla birlikte toplam Türk yatırımlarının 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.