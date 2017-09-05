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Yunanistan'a geçmeye çalışan 82 yabancı uyruklu yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 82 yabancı uyruklu yakalandı.

Yunanistan'a geçmeye çalışan 82 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi Killik Burnu önlerinde 1 Eylül'de lastik bot içerisinde bir grup olduğu tespit edildi.

Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 67 Suriye uyrukluyu karaya çıkardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi önlerinde ise dün sabah lastik botla denize açılan 15 Suriyeli yakalandı.

Bu arada, Suriyelilerin yakalanmasına ilişkin görüntüler Sahil Güvenlik Komutanlığınca basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntülerde, lastik botta bulunanlara halat uzatılması yer alıyor. Kayıtlarda, yabancı uyrukluların, ekiplerin uzattığı halatı denize atıp yollarına devam etmeye çalıştıkları da görülüyor.

Muhabir: Şafak Yel


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Ege DeniziSahil Güvenlik KomutanlığıTürkiyeYasa Dışı Geçiş
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