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Yunanistan'a kaçak giren 2 Türk yakalandı

- Türk kaçaklara yardımcı olduğu belirlenen bir Makedonyalı gözaltına alındı

Yunanistan'a kaçak giren 2 Türk yakalandı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, Makedonya sınırı yakınlarında yer alan Kılkış bölgesinde, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 2 Türk vatandaşı yakalandı.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, sınır muhafaza birliklerince özel bir otomobilde yapılan kontrolde, seyahat belgesi bulunmayan 36 ve 39 yaşlarında 2 Türk ile aracın sahibi olduğu belirlenen 29 yaşında Makedonya uyruklu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan incelemede, Yunanistan-Makedonya sınır çizgisinin düzensiz bir noktasından ülkeye kaçak giriş yaptıkları tespit edilen söz konusu kişilerin Kılkış Savcılığına sevk edildiği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
KaçakMakedonyaYunanistan
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