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Yunanistan'a kaçan darbeci yeniden gözaltında

- Yunanistan'a kaçarak sığınma hakkı alan darbeci asker Süleyman Özkaynakçı, mahkemenin iltica işlemini askıya almasının ardından yeniden gözaltına alındı

Yunanistan'a kaçan darbeci yeniden gözaltında

ATİNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı, iltica hakkının Yunan mahkemesi tarafından askıya alınmasının ardından tekrar gözaltına alındı.

Atina-Makedonya Haber Ajansına (AMNA) göre Yunan Polisi (ELAS), iltica talebinin kabulünün ardından serbest kalan Özkaynakçı'yı, Atina İdari İstinaf Mahkemesinin kararı askıya alması sebebiyle yaklaşık 10 gün sonra yeniden gözaltına aldı.

Sabah saatlerinde sığınma talebine ilişkin İltica Ofisine gelen, buradan ise Attiki Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yabancılar Şubesine sevk edilen Özkaynakçı, idari gözaltı kararıyla diğer darbecilerin de tutulduğu başkentteki Olimpiyat Köyü'nde bulunan karakolun nezarethanesine götürüldü.

Yunan hükümeti, İltica Komisyonunun kararına Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, kamunun yararı için itiraz ederek kararı durdurmak ve iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme de Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilenme ihtimali ve kamu yararını göz önünde bulundurarak hükümetin itirazını haklı bulmuştu.

Kararın iptaline ilişkin duruşmanın ise 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesine karar verilmişti.


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