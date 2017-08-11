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Yunanistan'a kaçarken boğulan yazı işleri müdürü

- Yasa dışı yollarla Kuşadası'ndan Yunanistan'a geçmek isterken boğulan Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül, hakkında olaydan bir süre önce sorumluluğundaki emanet kasa hesabıyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi - Bingül'ün ölümü sonrası derinleştirilen araştırmada asliye hukuk emanet kasa hesabında bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin liranın kayıp olduğu tespit edildi - Bu gelişmeler üzerine Mehmet Bingül hakkında "kamuyu zarara uğratmak, zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlardan dava açıldı - Bingül'ün eşi Ş. Bingül, "zimmet suçuna katkısı bulunduğu" şüphesiyle tutuklanırken, ailesi ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı

Yunanistan'a kaçarken boğulan yazı işleri müdürü

MARDİN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden kızı ve eşiyle Yunanistan'a geçmek isterken boğulan Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül hakkında olaydan bir süre önce "kamuyu zarara uğratmak, zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlardan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 gün önce Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine gittikleri bölgede arızalandığı belirlenen lastik bottaki 1'i erkek 3 kişiyi kurtarmış, botun yakınında daha sonra Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olduğu öğrenilen Mehmet Bingül'ün cesedini bulmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yakınlarının 25 Temmuz'da Bingül hakkında kayıp başvurusunda bulundukları belirlendi.

- 1 milyon 100 bin lira kayıp

Bingül’ün ölümünün ardından Nusaybin cumhuriyet savcıları, Bingül'ün görev yaptığı birimdeki tüm işlemleri tek tek inceledi. Soruşturma Mardin ve Kızıltepe adliyelerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar biriminden de destek alınarak derinleştirildi.

Çalışmalarda asliye hukuk emanet kasa hesabında bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin liranın kayıp olduğu tespit edildi.

- Kendi hesabı gibi kullanmış

Emanet kasanın bulunduğu bankadaki hesapların geriye dönük incelemesi yapılarak, hesaptaki paranın 2013 yılından itibaren her rutin denetimin ardından Bingül tarafından çekildiği, bir sonraki denetimden birkaç gün önce tekrar hesaba aktarıldığını belirlendi.

Eylemin sistemli olarak devam ettiği, son denetimin ardından çekilen paranın ise hesaba aktarılmadığı görüldü.

- Denetim yapılacağı gün ortalıktan kayboldu

Müdür Bingül'ün denetimin yapılacağı 24 Temmuz 2017'de ortadan kaybolduğu, 25 Temmuz'da da yakınları tarafından Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu kişi hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

- Eşi tutuklandı

Bingül'ün eşi Ş. Bingül'ün, Kuşadası'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla ifadesi alındı. Ş. Bingül, "zimmet suçuna katkısı bulunduğu" şüphesiyle tutuklandı. Bingül'ün ailesi ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.

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MardinAsliye Hukuk Yazı İşleri MüdürüAydınKuşadasıNusaybin
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