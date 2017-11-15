Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin yakalanması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin kaçak geçişlerini organize ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ zanlılarından biriyle kaçak geçişleri organize ettiği öne sürülen 2 organizatör, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2 organizatör tutuklandı, FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 10 FETÖ şüphelisi ise arandıkları illere gönderildi.
Marmaris'te FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 11 şüpheli, 9 çocukla Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken 6 Kasım'da yakalanmıştı. Kaçak geçişi organize ettiği iddia edilen 2 kişi ise gözaltına alınmıştı.