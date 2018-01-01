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Yunanistan'a kaçmak isterken yine aynı yerde yakalandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra serbest bırakılan kişi, yeni kaçma girişiminde aynı yerde yakalandı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri Yunanistan...

Yunanistan'a kaçmak isterken yine aynı yerde yakalandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra serbest bırakılan kişi, yeni kaçma girişiminde aynı yerde yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri Yunanistan sınırındaki devriye görevi sırasında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 11 kişilik grup tespit etti.

Suriyelilerin yanı sıra yakalananlar arasında yer alan Türk vatandaşı H.Y'nin, 4 gün önce kaçma girişiminde yakalanarak sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldığı belirlendi.

Suriyeli sığınmacılar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. H.Y'nin ise sorgusu sürüyor.

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EdirneKaçakYunanistan
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