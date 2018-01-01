Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerinin yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut askerlerince, Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden biri tutuklandı.

Sınırda yakalanan şüpheliler arasında yer alan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Muzaffer Aydemir'in, Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yakalanan diğer FETÖ şüphelileri ile göçmen kaçakçısı olduğunu itiraf eden Pakistan uyruklu kişinin sorgusu sürüyor.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay'ına bağlı hudut birliği askerleri, dün Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişilik bir kaçak grubu tespit etmiş, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Muzaffer Aydemir, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E, örgütle ilişkisi tespit edilen İzmir'deki bir dershanede öğretmenlik yapan G.H ile FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu R.C yakalanmıştı.

Şüphelilerin üzerinde harici bellek ile döviz bulunmuştu.