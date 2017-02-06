Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri Elçili köyünde, Yunanistan sınırında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 3 kişiyi yakaladı.
Daha önce FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu şüpheliler, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muhabir: Salih Baran