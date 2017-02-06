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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri Elçili köyünde, Yunanistan sınırında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 3 kişiyi yakaladı.

Daha önce FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu şüpheliler, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhabir: Salih Baran

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Anahtar Kelimeler:
EdirneFetöYunanistan
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