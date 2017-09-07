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Yunanistan'a sığınmacı geçişinde rekor artış

- Yunanistan'a Ege Denizi üzerinden geçen sığınmacı sayısı geçen ay, Türkiye-AB göçmen mutabakatından beri en yüksek seviyeye ulaştı - Ağustosta geçiş yapan sığınmacı sayısı bir önceki aya göre yüzde 64 arttı

Yunanistan'a sığınmacı geçişinde rekor artış

ATİNA (AA) - FURKAN NACİ TOP - Ege Denizi üzerinde tehlikeli bir yolculuğun ardından Yunan adalarına geçiş yapan sığınmacı sayısı ağustosta, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatının uygulanmaya başlandığı Mart 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustos ayında, Yunanistan'ın Ege'deki adalarına 3 bin 695 sığınmacı geçti.

Böylece, Mart 2016'da uygulanmaya başlanan Türkiye-AB göçmen mutabakatından bu yana, Yunan adalarına sığınmacı geçişinde en yoğun ay ağustos oldu.

Ağustosta Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısı, 2 bin 249 sığınmacının geçiş yaptığı temmuza kıyasla yüzde 64 arttı.

Sığınmacı trafiğindeki yoğunluk eylülün ilk günlerinde de devam etti. Yunan adalarına 5 günde 890 sığınmacı geçti.

- Adadaki bekleyiş sürüyor

Göçmen mutabakatının ardından Yunanistan'a sığınmacı geçişlerinde yüzde 97'nin üzerinde azalma görülse de geçiş yaptıkları adalarda tutulan ve iltica talebinde bulunan sığınmacıların durumu, Yunan hükümetini ve yerel yöneticileri zorluyor.

Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy ve İleryoz adalarındaki kamplarda tutulan sığınmacıların sayısı 14 bine yakın.

İltica işlemlerinin uzun sürmesine ve kamplardaki yaşam koşullarının yetersizliğine tepki gösteren sığınmacılar, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

Verilere göre, göçmen mutabakatından beri aylık ortalama 2 bin sığınmacı Yunan adalarına geçiş yapıyor.

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