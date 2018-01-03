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Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, Mora Yarımadası’nın güneyinde yer alan Kalamata kenti yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağının düştüğü belirtildi. Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine...

Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, Mora Yarımadası’nın güneyinde yer alan Kalamata kenti yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağı, Kalamata kenti yakınlarındaki hava üssünden havalandığı sırada motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.

Kazada, otomatik fırlatma sistemini kullanan 2 pilotun kurtulduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim UçağıKazaYunanistan
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