Yunanistan'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

ATİNA (AA) – Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Elefsina Belediyesi Başkanı Yorgos Çukalas, uğradığı bıçaklı saldırıda hafif yaralandı.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Çukalas'ın belediye binasındaki ofisinde eski bir belediye çalışanının bıçaklı saldırısına uğradığını duyurdu.
Çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Çukalas, hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan 35 yaşındaki saldırganın, eskiden sözleşmeli olarak belediyede çalıştığı ve daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.
Öte yandan Yunanistan İçişleri Bakanı Panos Skurletis, Elefsina belediye başkanına yapılan saldırıyı kınadı.