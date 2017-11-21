Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Elif Karabulut Jolly Tur Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Ömer Lütfi Mete
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı

Yunanistan'da dar gelirliler ve sel mağdurlarına yardım

- Meclis 3,5 milyona yakın dar gelirli ve emekli vatandaş için 1,4 milyar avroluk sosyal ödeneği onayladı - Ülkede geçen hafta 20 kişinin ölümüne yol açan selden etkilenenler için de yardım paketi parlamentoda kabul edildi

Yunanistan'da dar gelirliler ve sel mağdurlarına yardım

ATİNA (AA) - Yunanistan parlamentosu, dar gelirliler ve emeklilere dağıtılacak 1,4 milyar avroluk ikramiyeye ilişkin düzenlemeyi onayladı.

Ülkede yaklaşık 3,5 milyon vatandaşa dağıtılması planlanan ödenek için düzenleme, Altın Şafak Partisi haricindeki tüm partilerin onayıyla meclisten geçti.

Ödenek için miktarın ülkenin kreditörlerinin talep ettiği bütçe hedefinin aşılmasıyla sağlandığı belirtilerek, yardımların bu sene aralık ayı sonuna kadar dağıtılacağı kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın liderliğindeki hükümet, geçen yıl da benzer bir uygulamayla düşük maaşlı emeklilere 617 milyon avro dağıtmıştı.

- Evi ve iş yeri selden zarar görenlere maddi destek

Mecliste ayrıca, geçen hafta 20 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinden etkilenenler için de yardım düzenlemesi kabul edildi.

Düzenlemeyle, selden etkilenen evler için 5 bin avro, iş yerleri için de 8 bin avroluk destek sağlanacağı açıklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfetzedeEmekliSelYardımYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5