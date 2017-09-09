Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Aga anıldı

İSKEÇE (AA) - Batı Trakya'da, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 11. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

İskeçe seçilmiş müftülüğünce Müftü Aga'nın İskeçe Aşağımahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi’nin (DEB) Genel Başkanı Mustafa Aliçavuş, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İskeçeli din adamları, Aga’nın ailesi ve çok sayıda soydaş katıldı.

Anma töreninde okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Müftü Aga'nın yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapılırken ruhuna dua edildi.

Başkonsolos Akıncı törende yaptığı konuşmada, Müftü Aga’nın, Türk dünyası için ismi tarih kitaplarına geçmesi gereken önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Aga’nın, "cesur ve fedakar bir dava adamı olduğunu" ifade eden Akıncı, "Bugün bütün Batı Trakyalılar Batı Trakya'da, Türkiye'de, Avrupa'da ve başka yerlerde başı dik gezebiliyorsa, şüphesiz bunda Mehmet Emin Aga’nın ve başkalarının büyük katkısı var. Biz hepsini rahmetle anıyoruz. Hayatta olanlara uzun ömürler diliyoruz. Bir insanın en büyük eseri kendisidir, Emin Aga bunu ispat etmiştir. İnşallah yeni nesiller bu şahsiyetleri unutmaz." diye konuştu.

İskeçe Müftüsü Mete, merhum Aga’nın Batı Trakya Türk azınlığına önemli hizmetleri olduğunu belirterek, Aga'nın İskeçeli din adamlarının üzerinde büyük hakkı bulunduğunu söyledi.

Mehmet Emin Aga’nın, davasına inanmış ve bunun için cesaretle mücadele etmiş örnek bir şahsiyet olduğunu dile getiren Mete, "Mehmet Emin Aga, Türk Azınlık’ın gönlüne taht kurmuş unutulmayan bir liderdir. İnşallah onun zamanında yapılan çalışmaların devamını getirmeyi bana nasip etmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ailesi adına oğlu Mustafa Aga da söz alarak törene katılanlara teşekkür etti.

Atina'nın, İskeçe'de boşalan Müftülük makamını atama yoluyla doldurması üzerine, İskeçe'deki Müslüman Türk halkı tarafından 1990 Ağustos'ta Müftü seçilen Aga, "resmi makamı gasbetme" suçlamasıyla aleyhinde açılan çok sayıda davadan yargılandı ve defalarca fanatik grupların saldırısına uğradı.

Birçok kez hapis cezalarına da mahkum edilen Müftü Aga, Larisa cezaevinde 6 ay kaldı. Mehmet Emin Aga, sağlık nedenleriyle serbest bırakıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar müftülük sorununun çözümü için mücadele verdi.