Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Yunanistan'da işsizlik oranı son 6,5 yılın en düşük seviyesinde

- İşsizlik oranı, haziranda yüzde 21,2'ye geriledi

Yunanistan'da işsizlik oranı son 6,5 yılın en düşük seviyesinde

ATİNA (AA) - Yunanistan'da işsizlik oranı haziranda, son 6,5 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziran ayında aylık ve yıllık bazda yaşanan gerilemeyle yüzde 21,2 olurken, ülkedeki işsiz sayısı 1 milyon 17 bine düştü.

Böylece ülkede, Aralık 2011'den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı kaydedildi.

Ülkede en yüksek işsizlik oranı yıllık bazda yaşanan önemli düşüşe rağmen yüzde 43,3 ile 15-24 yaş arası gençlerde görüldü.

Yunanistan'da en yüksek işsizlik, yüzde 27,9 ile 2013'te kaydedilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Işsizlik OranıYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5