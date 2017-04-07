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Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri

- Başkent Atina'da 5 binden fazla gösterici, hükümet ve kreditörler arasındaki uzlaşmayı protesto etti

Yunanistan'da

ATİNA (AA) - Yunanistan'da binlerce gösterici, hükümet ve kreditörleri arasında daha fazla kemer sıkma önlemi içeren uzlaşmaya tepki gösterdi.

Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla başkent Atina'da bir araya gelen 5 binden fazla gösterici, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Mali krizdeki ülkede daha fazla kemer sıkma önlemine karşı slogan atan göstericiler, "Halk karşıtı politikalara hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

Gösteri boyunca alınan güvenlik önlemleri kapsamında şehir merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Malta'da gerçekleştirilen Avro Grubu toplantısında, aylardır devam eden Yunanistan'ı kurtarma paketi ikinci gözden geçirme müzakerelerine ilişkin uzlaşma mesajı çıkmıştı.

Buna göre, 2019 ve 2020 yıllarında emeklilik maaşlarında kesintiler ve vergi muafiyeti üst sınırının düşürülmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
GösteriKemer Sıkma PolitikasıPROTESTOYunanistan
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