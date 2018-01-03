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Yunanistan'dan Alman gemisinin araştırma iznine iptal

- Ege Denizi'nde bilimsel çalışma yapılması için verilen izin, geminin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi

Yunanistan'dan Alman gemisinin araştırma iznine iptal

ATİNA (AA) - Ege Denizi'nde bilimsel çalışmalar için Almanya'ya ait "Meteor" isimli gemiye Yunan makamlarınca verilen araştırma izninin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Hamburg Üniversitesine ait araştırma gemisine verilen izin, Alman yetkililerin, Yunan kara suları içinde olduğu öne sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Yunan hükümeti tarafından iptal edildi.

Geçen hafta, Limni Adası yakınlarında araştırma yapması için yetki verilen gemiyle ilgili, Türkiye'nin aynı bölgeler için Navtex yayınlamasıyla Türk makamlarından izin talebinde bulunulduğu anlaşılmıştı.


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Alman Meteor GemisiIzin Iptali
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