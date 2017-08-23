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Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Charitidou'nun görev süresi doldu

EDİRNE (AA) - Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Paraskevi Charitidou'nun Edirne'deki görev süresi doldu.Charitidou, veda ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği'ni ziyaret etti.Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi...

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Charitidou'nun görev süresi doldu


EDİRNE (AA) - Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Paraskevi Charitidou'nun Edirne'deki görev süresi doldu.

Charitidou, veda ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, kabulünde Charitidou'ya görev süresi boyunca temsilcilikleriyle sürdürdüğü olumlu ve yapıcı ilişkiler için teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Bu arada konsolosluk makamına atamanın henüz yapılmadığı öğrenildi. Charitidou, 2014 yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosu olarak atanmıştı.






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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Ahmet Murat YörükEdirneYunanistan
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