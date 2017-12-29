Yunus Emre Enstitüsü 2018 için hedef büyüttü

ANKARA (AA) – MELTEM BULUR - Türkiye’nin kültür diplomasisini yürüten Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2018'de yurt dışındaki irtibat noktasını ve dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye'yi tanıtmak için düzenlediği kültür sanat etkinliklerini artırmayı amaçlıyor.

Gerek merkezleri gerekse Türkoloji projesi kapsamında toplam 61 ülkede 139 irtibat noktası ile ülkenin yurt dışındaki tanınırlığına hizmet eden YEE, gelecek yıl yurt dışındaki irtibat noktası sayısını 139'dan 150’ye çıkarmayı hedefliyor.

Bu yıl Dakar, Tunus, Kiev ve Moskova'daki merkezlerinin açılış süreçlerini tamamlayan YEE, 2018'de Pekin, Buenos Aires, New York, Abuja, Cakarta, Yeni Delhi, Toronto, Lizbon, Melbourne, Seul, Meksiko ve Madrid olmak üzere toplam 12 yeni merkez açmayı planlıyor.

- Türkoloji Projesi

YEE, Türkoloji Projesi kapsamında 46 ülkede 85 üniversiteyle iş birliği yapıyor.

Enstitü, Türkiye'nin Afrika açılımı politikası çerçevesinde bu yıl en büyük merkezlerinden ikisini Somali ve Sudan’a kurdu. İki ülkede toplam 27 okutmanı bulunan enstitünün, Afrika kıtasında Türkoloji Projesi kapsamında görevlendirilen akademisyenlerle 80 okutmanı bulunuyor.

Afrika’da mevcut durumda 8 ülkede 9 YEE faaliyette bulunurken Türkoloji Projesi ve iş birliği protokolleri kapsamında da 8 ülkede 16 üniversiteyle iş birliği yürütülüyor. Gelecek yıl için ise 15 ülkede 30 irtibat noktası hedefleniyor.

- Tüm dünyada Türk kültürünü tanıtıyor

Bu yıl dünyanın farklı ülkelerinde 800’ü aşkın kültür sanat etkinliğiyle Türkiye'yi tanıtan enstitü, 2018'de bu sayıyı bine çıkaracak

Enstitü sayesinde klasik Türk müziğinden modern resime, geleneksel el sanatlarından sinemaya, tarihten edebiyata kültür ve sanatın tüm yelpazesini konu edinen sergiler, konferanslar, film gösterimleri, sahne gösterileri, söyleşiler, konserler, atölye çalışmaları ile hem onlarca farklı ülkede yüz binlerce kişiye doğrudan temas edildi hem de Türkiye ile bağ kurmaları sağlandı.

2018'de farklı ülkelerde düzenlenecek binin üzerinde kültür sanat faaliyetiyle doğrudan bir milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

- Eğitim faaliyetleri

YEE, Türkçe öğretimi yoluyla diğer ülke insanlarının Türkiye’yi doğrudan ve doğru tanımalarını sağlamak amacıyla kendi kültür merkezlerinde, üniversitelerde ve okullarda binlerce Türkçe kursu düzenliyor.

Enstitü, "Tercihim Türkçe Projesi" ve "Türkoloji Projesi" kapsamında bugüne kadar 120 bin 531 kişiye Türkçe öğretti.

Suriyeli sığınmacıların Türkçe eğitimi konusunda da üzerine düşeni yapmaya çalışan Enstitü, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 2 milyon Türkçe öğretim kitabını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği fonuyla Milli Eğitim Bakanlığı okullarına dağıttı.

Materyal desteğinin yanı sıra Suriyelilere Türkçe öğretecek okutmanların eğitimi noktasında da özel ve devlet kuruluşlarıyla iş birliği yapıldı.

Bakanlık tarafından görevlendirilen öğretmenlerin eğitimi noktasında seminer desteği veren Enstitü, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları bünyesinde Suriyelilere Türkçe öğreten okutmanlar için de sertifika programları düzenledi. Enstitü, 2018 yılında kültür merkezlerinde 25 binin üzerinde Türkçe kursiyerine ulaşmayı hedefliyor.

- Yurt içinde 83, yurt dışında 85 üniversiteyle iş birliği

Enstitü, yurt içinde bugüne kadar 83 üniversiteyle iş birliği ve tanıtım protokolü imzaladı. Bu üniversitelerin 10’uyla sertifika programı düzenlendi, 9’uyla da yurt dışında Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı uygulandı.

YEE, yurt dışındaki 85 yabancı üniversiteyle Türkoloji protokolü imzaladı. Türkoloji Projesi kapsamında 2017'de Türkiye’deki 27 üniversiteden 35 akademisyen ve 46 okutman yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinde görevlendirildi.