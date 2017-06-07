Yunus Emre Enstitüsü 9 ülkede yeni merkezler açacak

ANKARA (AA) – MELTEM BULUR - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, bu yılın sonuna kadar, ABD, Çin, Ukrayna, Rusya, Mozambik, Tanzanya, Etiyopya, Arjantin ve Brezilya’da yürütülecek çalışmalarla yurt dışındaki enstitü sayısını 60'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ateş, AA muhabirine enstitünün yurt dışında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

YEE Başkanı Ateş, Yunus Emre’nin vakıf statüsünde olması dolayısıyla yurt dışındaki faaliyetlerini bazı ülkelerde kültür merkezi anlaşmalarıyla, bazılarında büyükelçiliğe bağlı kültür birimi olarak, Hollanda, Belçika, Güney Afrika, ABD ve Japonya'da da kar amacı gütmeyen vakıf statüsünde yürüttüklerini anlattı.

Kültür merkezi açma konusunda çok fazla hukuki altyapı gerektiği için çalışmaların bazen bir yıl, bazen daha fazla sürdüğünü dile getiren Ateş, süreci hızlandırmak için ülkedeki üniversitelerle anlaşma yaparak o bünyede ofisler açmaya başladıklarını ve son olarak Kudüs'te bunu uyguladıklarını ifade etti.

Türkiye’de Çin kültürünü tanıtmak amacıyla kurulmuş, halihazırda 5 Konfüçyüs Enstitüsü bulunduğunu fakat Türkiye’nin Çin'de bir merkezinin olmadığını belirten Ateş, geçen ay Çin’e yaptığı ziyarette, bu ülkede kültür merkezi açılmasına imkan tanıyan ikili kültür anlaşması imzaladıklarını vurguladı.

Ateş, bu anlaşmanın meclislerde onaylanması sürecinin uzun olduğunu hatırlatarak, "İnşallah yıl içinde hukuki altyapısı tamamlandığında Çin’de bir merkezi açmış olacağız. Böylelikle bir buçuk milyara yakın insana hitap etme şansımız olacak." diye konuştu.

Çin’de kültür merkezi açmanın yanı sıra üniversiteler bünyesinde de çalışmalar yürüteceklerine işaret eden Ateş, "Daha önceden Şanghay’da bir üniversitede görevlendirdiğimiz bir hocamız var. Ayrıca ülkede muhtelif üniversitelere yazılar gönderdik ve farklı üniversiteler bünyesinde Türkiye araştırmaları merkezi, Türk dili ve kültürü gibi konularda çalışacak ofisler açmayı planlıyoruz." dedi.

- Washington, New York ve Boston'da merkezler açılacak

Ateş, ABD’de de geçen yıl yürüttükleri çalışmaların sonuç verdiğini ve bu ülkede kar amacı gütmeyen merkez kurma statüsü elde ettiklerini dile getirdi. İlk merkezi Washington’da tuttuklarını anlatan Ateş, ikinci aşamada ise New York ve Boston’da bu yıl içinde şube açmayı planladıklarının altını çizdi.

ABD’deki temasları çerçevesinde Michigan State Üniversitesi ile de bir anlaşma yaptıklarını belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Bu anlaşmayla Türkiye’de, ABD’de ya da üçüncü ülkelerde bilimsel alanlarda da iş birliği yapma imkanı sağlayan bir akademik değişim ve iş birliği programı öngörüyoruz. Bu anlamda da başka ülkelerde üniversitenin birikimini insanlık yararına Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte kullanma imkanı doğuyor. Bu konuda da özellikle Afrika ülkelerinde birlikte hareket etme konusunda somut çalışmalarımız var."

Ateş, "Bu yılın sonuna kadar ABD, Çin, Ukrayna, Rusya, Mozambik, Tanzanya, Etiyopya, Arjantin ve Brezilya’da yürütülecek çalışmalarla yurt dışındaki enstitü sayısını 60'a çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.