Yunus Emre Enstitüsü Dakar'da Türkçe Yeterlik Sınavı yaptı

DAKAR (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Senegal'in başkenti Dakar'da Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) yaptı.



Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi ve YEE Dakar Müdürü Erdal Bolatkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'nin Senegal dahil 35 ülkede toplam 41 noktada yabancılara yönelik eş zamanlı TYS yaptığını söyledi.



Başkent Dakar'daki YEE tarafından yapılan sınavın Türkiye Maarif Vakfının katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Bolatkale, sınavın Türkçe öğretiminin uluslararası ölçekte bir standarda kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacını taşıdığını belirtti.



Bolatkale, sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2, C1 ve C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verileceğini ifade etti.



- "Türkçe Yeterlik Belgesi birçok alanda kişilere imtiyaz sağlayacak"



Alınan belgenin Türkçe eğitim verilen dünyadaki bütün kurumlarda geçerli olduğunu belirten Bolatkale, "Türkçe Yeterlik Belgesi iş başvuruları dahil birçok alanda kişilere imtiyaz sağlayacak." dedi.



Bolatkale, Eylül 2017'de Dakar'da resmi olarak kuruluş çalışmalarının başladığını anımsatarak kurumun henüz tüzel bir kişiliğe kavuşmamasına rağmen, bireysel anlamda birçok kişiden Türkçe kurs talebi alındığına dikkati çekti.



Dakar'daki Türk Büyükelçiliğine yapılan müracaatlarının da YEE'ye yönlendirildiğini aktaran Bolatkale, Türkiye Maarif Vakfı okul dersliklerinde yapılan sınavın kurumun Senegal'deki ilk faaliyeti olduğuna işaret etti.



Bolatkale, Senegal'deki Maarif Vakfının YEE'ye, enstitünün de Vakfa büyük avantajlar sağlayacağını dile getirerek "Maarif okullarında yetişen öğrenciler Yunus Emre Enstitüsü'nün hedef kitlesini oluşturuyor." dedi.



Sınava katılan adaylardan Fatou Gueye ve Ndaye Fama Vade de YEE'nin Senegal'e gelmesinden memnuniyet duyduklarını ve faydalandıklarını ifade ederek Dakar'da Türkçe öğrenmek isteyen birçok kişiyi tanıdıklarını dile getirdi.



TYS görevlisi ve Dakar'daki Maarif okulu öğretmenlerinden Alim Uzun da iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumunda okuma, dinleme ve yazma, ikinci oturumunda ise öğrencilerin konuşma becerilerinin ölçüldüğünü söyledi. Uzun, Vakfın ve YEE'nin ülkedeki faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için iki kurum arasında bilgi, personel ve malzeme paylaşımı noktasında dayanışma olduğunun altını çizdi.

Maarif okullarında hali hazırda öğrencilere yönelik Türkçe eğitiminin verildiğini belirten Uzun, YEE'nin desteğiyle yetişkinlere yönelik Türkçe kursu açmayı hedeflediklerine işaret etti.

Sınav sonuçları 26 Ocak'ta açıklanacak. Sınavın bu yıl için ikinci uygulaması ise 5 Mayıs'ta olacak. Sınav için 19 Mart 2018'de yeni başvurular alınacak.

Detaylı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.