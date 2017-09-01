Yunus Emre Enstitüsünden Washington'da

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi, Washington'daki iki ilkokulda ilk kez geleneksel Türk tiyatrosu "Hacivat Karagöz" gösterisi düzenledi.

YEE Washington Ofisinin gösterileri ABD'nin başkenti Washington'daki Wheatley Education Campus ile HD Cooke İlkokulunda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği Wheatley Education Campus'teki gösteriyi anaokulundan 2. sınıfa kadar çok sayıda öğrenci dikkatle izledi. İlk kez geleneksel bir Türk tiyatrosu örneğini izleyen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

Okulun kreş bölümünde öğretmenlik yapan Büşra Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin "Hacivat Karagöz" gösterisinden oldukça etkilendiklerini ve çok eğlendiklerini ifade etti.

YEE'nin önümüzdeki dönemde de Türkçenin ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Washington'daki eğitim kurumlarında benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceği kaydedildi.

YEE Washington Ofisi temmuz ayında Washington'da Türkçe kursları açmış ve çok sayıda öğrenciye Türkçe eğitim vermeye başlamıştı.