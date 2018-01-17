İSTANBUL (AA) - Anadolu tasavvuf geleneğinin önemli temsilcilerinden, büyük Türk halk bilgesi Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri, "Yunus Dilinden" adlı uluslararası çapta çok yönlü bir kültür sanat projesiyle tüm dünyaya sunulacak.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, tasavvuf şiirinin önemli temsilcilerinden Yunus Emre, değer kattığı topraklar olan Anadolu'nun kalbinde çok yönlü bir kültür sanat etkinlik dizisiyle yeniden hayat bulacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve 4 aşamada hayata geçirilecek "Yunus Dilinden" projesi, Akfen Holding'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.



Projenin ilk aşaması, 24 Ocak saat 19:00'da Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak konser ve görsel sahne etkinliği ile başlayacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif etmesi de bekleniyor.





- "Uluslararası çapta çok yönlü sanat etkinliği"







"Yunus Dilinden" projesi, önce Yunus Emre'yi sonra da onun dilinde hayat bulan Anadolu ruhunu, irfanını ve kültürel derinliğini ortaya koymayı hedefliyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü sanatçı-akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak tarafından hazırlanan ve genel sanat yönetmenliği yapılan projenin prodüktörlüğünü Serdar Deli üstlendi. Hayata geçirilecek eserler ise EtniKa Müzik Yapım etiketiyle dinleyicilere ulaştırılacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser, 3'ü anonim ezgilerinden, 12'si ise Türk halk müziğinden klasik ve mistik müziklere kadar uzanan geniş yelpazede Erol Parlak tarafından bestelenmiş Yunus Emre deyiş ve nefeslerinden oluşacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Sağer'in şefliğini yürüteceği 9 solistli 35 kişilik dev orkestranın performansının, orijinal kostümlü zikir ve semah toplulukları ile izleyicilere yansıtılacağı konsere, Garip Ay'ın ebru gösterisi, yöresel ve özgün formatlı danslar, ışık ve sahne teknikleri eşlik edecek.

Erol Parlak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, projeyi "uluslararası çapta çok yönlü bir sanat ve sahne etkinliği olarak" tanımlayarak, "Anadolu inanç geleneğinin baş temsilcilerinden Yunus Emre'nin gerek kültürümüzdeki yeri gerekse duygu ve düşünce dünyasının derinliği açısından hakkını vermeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir projeyi hayata geçirdik. Gelecek dönemde özellikle kitap çalışmasını yabancı dillere çevirerek ve yurt dışındaki ülkelerde konserler düzenlenerek 'Yunus Dilinden' projesini dünyaya taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.







- 2 albüm ve kitaplık





Projenin sonraki aşamasında Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın başında bulunduğu uzman akademik grubun hazırladığı, Türk kültür ve sanatında halk ozanını anlatan "Yunus Emre" kitabı yer alacak.



Bu esere, 3'ü Yunus Emre dizelerinin anonim ezgilerinden oluşan, diğerleri ise Prof. Dr. Erol Parlak tarafından bestelenmiş Yunus Emre'nin deyiş ve nefeslerini içeren "Yunus Dilinden" albümü eşlik edecek.



Son aşamada ise İbrahim Sadri'nin anlatımıyla Yunus Emre şiirlerinin toplandığı "Dil-i Yunus" albümü ile proje tamamlanacak ve bunların tamamı bir eser halinde sunulacak.

