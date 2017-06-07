Yurda kaçak yollarla kedi sokulmasına dava

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan getirdiği 6 yavru cins kediyi kaçak yollarla yurda sokmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında ''kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek'' suçundan iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Mayıs'ta Ukrayna'dan havayoluyla Atatürk Havalimanı'na gelen şüpheli K.T.Ö'nün, beraberindeki valizle "Gümrüğe tabi eşyam yoktur." anlamındaki yeşil hattı geçtiği kaydedildi.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada, 6 yavru cins kedi bulunduğu belirtilen iddianamede, böylece şüphelinin kedileri gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal ederek kaçakçılık suçunu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen şüpheli K.T.Ö'nün, Ukrayna'da çalıştığını, ayda 3-4 kere Türkiye'ye geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Tutanakta bahsi geçen 6 kedi bana aittir. Bunlar evimde beslediğim kedinin yavrularıdır, herhangi bir ücret ödeyip almadım. Ukrayna'da bakımı zor olduğu için İstanbul'daki evime getirdim. İstanbul'daki evimde eşim bakacaktı. Ben bu eşyaların gümrüğe beyan edilmesi gerektiğini bilmiyordum. Daha önce bu şekilde eşya getirmedim."

Soruşturma kapsamında el konulan piyasa değeri 8 bin 496 lira olan kedilerin, veterinere verildiği bildirildi.

İddianamede, şüphelinin "kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçundan 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Değerlendirme aşamasında olan iddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli, Bakırköy asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.