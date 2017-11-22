Yurdun yüksek kesimleri beyaza büründü

BARTIN/BOLU/KOCAELİ (AA) - Bartın, Bolu ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri "beyaz örtü" ile kaplandı.

Bölgede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Bartın'da yüksek kesimler beyaza büründü.

Merkez ilçeye bağlı Arıt ve Aydınlar köyünün yüksek kesimlerine yağan kar, köy yollarını kapladı.

Çöme Boğazı mevkisinde yaklaşık 10 santimetreye ulaşan karlı zirveye giden vatandaşlar, burada fotoğraf çekilerek, yürüyüş yaptı.

Köy yollarında ise kar nedeniyle sürücülerin ulaşımda güçlük çektiği görüldü.

- Bolu

Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezilerinden biri olan Kartalkaya'da 50, doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda 25, Yedigöller Milli Parkı'nda 30 ve Gölcük Tabiat Parkı'nda 15 santimetreye ulaştı.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde dün gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı kent merkezinde de yer yer 10 santimetreyi buldu.

Kayak merkezinde bulunan oteller de yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak, aralık ayının ilk haftasında sezon açılışını gerçekleştirecek.

Kar yağışıyla beyaza bürünen, doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Günübirlik ve konaklamak için gelenler, tatillerinin keyfini göl çevresinde yürüyüş yaparak, kar manzarasında fotoğraf çektirerek, Abant'ta ata ve faytona binerek, piknik yaparak çıkardı.

- Kocaeli

Kocaeli'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de kar kalınlığının yaklaşık 10 ila 30 santimetre ölçüldüğü aktarıldı.

Bölgede bulunan ekiplerin karla kaplanan yolda küreme çalışmaları gerçekleştirdiği, yol açma çalışmalarının kar yağışının yoğunluğuna göre aralıklarla devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel kar yağışıyla ilgili çeşitli önlemlerini aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı kar ekipleri Kartepe'de gece yarısı etkili olan kar yağışına karşı çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı otel kesiminde karla kapanan yollara anında müdahale ediliyor. Bölgede iki greyder, bir kanal kazıyıcı yükleyici JCB, bir loder, bir kar bıçaklı rotatif ve bir kar bıçaklı tuzlama kamyonu karla mücadele çalışması yapıyor. Yol açma çalışmalarında 9 personel görev yapıyor. Otele çıkacak araçların kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerekiyor. Öte yandan muhtemel kar yağışına karşı Umuttepe bölgesinde de ekipler hazır bekliyor. Kartepe yolu 24 saat kontrol altında tutuluyor."