Yurt dışına kaçırılmak istenen sakalar doğaya bırakıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken ele geçirilen 2 bin saka, doğaya salındı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla Suriye'ye götürülmek istenirken ele geçirilen 2 bin saka, sınırda doğal yaşam alanlarıyla buluşturuldu.



Doğa Koruma Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Coşkun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların 5 kişi tarafından kafesler içinde yurt dışına kaçırılmak istendiğini belirtti.

Zanlılara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaklaşık 1 milyon lira idari ceza uygulandığını bildiren Coşkun, Türkiye'den toplanarak nesilleri azaltılan kuşları ve diğer canlıları, ellerinden geldiğince korumaya çalıştıklarını kaydetti.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 4'ü Türk, 1'i Suriye uyruklu 5 zanlı hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan da adli işlem başlatılmıştı.