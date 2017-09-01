Yurt dışında Kurban Bayramı

BAKÜ/BİŞKEK/ASTANA (AA) - Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ejder Bey, Lezgi, Garaçukur, İlahiyat camilerini doldururken, cami içlerinde yer bulamayanlar namazlarını avlularda kıldı.

Namaz sonrası bayramlaşan Bakülüler, cami dışında bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Vatandaşlar, namaz sonrası kurbanlarını kesmek için hayvan pazarlarına ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

- Kırgızistan'da Kurban Bayramı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.

Lenin meydanında kılınan bayram namazına iktidar partisinin cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayı Sooronbay Ceenbekov, milletvekilleri, bazı Müslüman ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev, namaz öncesi verdiği vaazda, İslam dininde Kurban Bayramı'nın önemini, temizlik, bilim ve ilime ilgi, helal ve haram konularını anlattı.

Toktomuşev, vaazın ardından yoğun güvenlik önlemlerin alındığı meydanda toplanan binlerce Müslüman'a bayram namazını kıldırdı.

Vatandaşlar namazdan sonra uzun bayramlaşma kuyrukları oluşturdu.

- Kazakistan’da Kurban Bayramı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Müslümanlar Kurban Bayramı kutlamalarına namazla başladı.

Sabah saatlerinde Nur Astana Camisi'ne akın eden kent sakinleri bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde yemek ikramı yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yayımladığı kutlama mesajında, Kurban Bayramı'nın iyimserlik, hayırseverlik, hümanizm bayramı olduğunu belirtti.

Mesajında, bayramın ülkedeki farkı uyruk ve dine ait insanlar arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve birliğin korunmasını ve güçlendirilmesini sağladığını dile getiren Nazarbayev, “Bayram ileride de ulusal kimliğin, değerlerin, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Baş Müftüsü Erjan Malgajıulı da yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

İslam’ın yüzyıllardır halkın manevi desteği olduğuna işaret eden Malgajıulı, "Kurban Bayramı halkın manevi mirasının bölünmez parçasıdır." dedi.

Namazdan sonra kurbanlıkları almak için hayvan pazarlarına akın eden kent sakinleri, pazar kasalarında kuyruk oluşturdu.

Astana kenti sakini Askarbek Şermatov, AA muhabirine, “Kurbanlığımızı seçtik. Şimdi kestirip, etleri komşulara ve kimsesizlere dağıtacağız.” dedi.

Şermatov, bayramda kadınların özel milli yemekleri içeren sofralar hazırladıklarını, ailelerin de birbirlerine bayramlaşmaya gideceklerini kaydetti.

Ülkede bir gün kutlanan Kurban Bayramı dolayısıyla 1 Eylül resmi tatil ilan edilmişti.



