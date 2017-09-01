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Yurt dışında Kurban Bayramı

- Almanya ve İsveç'teki Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu - Eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dua edildi

Yurt dışında Kurban Bayramı

KÖLN/STOCKHOLM (AA) - Almanya ve İsveç'te yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazını eda etmek üzere camilerde toplandı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'ni doldurarak Kurban Bayramı namazını kıldı.

Camiyi doldurarak hep bir ağızdan dua eden müminler, ramazan ayında ibadete açılan camide ikinci bayram namazını kılmanın hazzını yaşadı.

Din görevlisi Emre Şimşek, bayram vaazında, yoksullara, yaşlılara, kimsesizlere, boynu büküklere, hasta ve engellilere bayram sevinci yaşatmanın ve dargınlıklar, küskünlükler ve çekişmeleri ortadan kaldırmanın önemine değindi.

Kurban ibadetinin, mümini Allah'a yakınlaştıran bir ibadet olduğunu ifade eden Şimşek, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı. Şimşek, Müslümanlara ve mabetlere yönelik saldırılara da değinerek şunları söyledi:

"İslam beldelerinde akan kan ve gözyaşının tesiri altındayız. Baskı, zulüm ve tehdit altında zor şartlarda bulunan ve bayram coşkusunu yaşayamayan Müslüman kardeşlerimiz için, çocuklarımız için yüce Rabb'imize niyazda bulunuyoruz. Son zamanlarda Müslümanlara ve mabetlerimize yapılan saldırılara karşı vakur Müslüman duruşu sergileyelim. Hangi dine ve mezhebe bağlı olursa olsun, Allah adına veya din adına işlenen cinayetlere, baskı ve zulümlere Müslümanlar olarak dur diyelim."

Vaaz sonrası eller semaya açılarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Kurban Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Bayram namazının ardından toplu bayramlaşma töreni yapıldı.

- İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar, DİTİB'e bağlı Fittja Ulu Camisi'nde toplandı. Camide binin üzerinde Müslüman, bayram namazını kıldı.

Fittja Ulu Camisi imamı Cihat Kullay, namazdan önce verdiği vaazda özellikle bayramlarda kırgın ve dargınların barışarak kırgınlıklarını geride bırakmalarının önemine işaret etti.

Namazdan sonra bayramlaşan Müslümanlara, Fittja Ulu Camisi yönetimi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Gurbette bayram yaşayan Müslümanların çoğu, iş günü olması dolayısıyla namazdan sonra işlerine gitti.

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Bayram NamazıCamiDiyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)Kurban Bayramı
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