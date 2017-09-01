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Yurt dışında Kurban Bayramı

- TDV, Endonezya'da bin 750 hisseye ait 250 büyükbaş hayvan kesecek - Türk Kızılayı, Kırgızistan'da 6 bin hisse et dağıtacak

Yurt dışında Kurban Bayramı

SULAWESİ/BİŞKEK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Endonezya'da ve Türk Kızılayı da Kırgızistan'da Kurban Bayramı süresince ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesti.

TDV görevlileri, Endonezya'daki Müslüman halka dağıtmak amacıyla 3 adada kurban kesimlerine başladı.

Bayram dolayısıyla başkent Jacarta'ya gelen 6 kişilik TDV ekibi, Aceh, Sulawesi, Nusa Tenggara'da kurban kesti.

Abdullah Enes Mollaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sulawesi'de ve Aceh'de 3 gün ve Nusa Tenggara'da ise 2 gün kurban kesileceğini belirtti. Mollaoğlu, bin 750 hisseye ait 250 büyükbaş hayvan kesileceğini dile getirdi.

- 32 ülkede kurban kampanyası

Kırgızistan'da vekaleten kurban kesimi yapan Türk Kızılayı da Kurban Bayramı'nın birinci gününde onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşının yüzünü güldürdü.

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can'ın yönetimindeki ekip, başkent Bişkek'te modern bir kesimhanede yapılan kesimin ardından paketlenen etleri Çuy Bölgesi'ndeki köylerde ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek giderek teslim etti. Et dağıtımına Ahıska Türklerinin yaşadıkları köylerden başlandı.Kurban eti dağıtılan vatandaşlar, Türkiye'ye ve Türk Kızılayı yönetimine teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.
Can, Türk Kızılayı olarak, "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla Türkiye ile dünyada 32 ülkede vekaleten kurban kampanyası düzenlediklerini belirtti.
Can, Kırgız Kızılayı'nın mal tedariki, lojistik ve ihtiyaç sahiplerin belirlenmesi konusunda verdiği destek çerçevesinde Kırgızistan'da çocuk yurtlarına, engellilere, yetim yurtlarına ve fakir mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine eşit şekilde eti ulaştıracaklarını ifade etti.

Kırgızistan'da güzel bir ortamda çalıştıklarını ifade eden Can, ülkede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 bin hisse et dağıtacaklarını aktardı.



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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaKurban DağıtımıTürkiye Diyanet Vakfı
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