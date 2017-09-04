Yurt dışında Kurban Bayramı

TAŞKENT (AA) - Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, büyükelçilik personeli, Taşkent Türk İlköğretim Okulu, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ile diğer Türk kurum ve kuruluşların çalışanları, Türk iş adamları katıldı.

Büyükelçi Şen, burada yaptığı konuşmada, bayram vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bayramlaşma programına katılanlara teşekkür eden Şen, Türkiye-Özbekistan ilişkilerine değindi.

Taraflar arasında özellikle siyasi alandaki ilişkilerin hızla geliştiğini, bunun ticari ve ekonomik alana da yansıyacağını vurgulayan Büyükelçi Şen, Türk ve Özbeklerin dil, din ve kültürel değerler bakımından çok benzer toplumlar olduğunu kaydetti.

Davetlilere Türk mutfağından yemek ve tatlılar ikram edilirken, Özbek ses sanatçısı Madina Mümtaz ve Türk İlköğretim Okulu öğretmenleri şarkı ve türküler seslendirdi.