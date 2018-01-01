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Yurt dışındaki yüksek telefon faturasına yargı engeli

- İzmir 4. Tüketici Mahkemesi, bir tüketiciye yurt dışında bulunduğu dönemde gelen 7 bin 635 liralık cep telefonu faturasını, "bilgilendirmeme" gerekçesiyle 2 bin 419 liraya düşürdü - Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay 3. Hukuk Dairesince onandı - Tüketici Kaya: - "Yurt dışında olduğum dönemde faturanın aşırı olduğuna dair bir mesaj gelmedi, telefonum da görüşmelere kapatılmadı. 7 bin 635 liralık bir faturayı görünce şok oldum" - Avukat Balku: - "Telefon şirketi, mutat kullanım düzeyinin çok üstündeki kullanımı tespit etme imkanına sahip. Yönetmelik gereği tüketiciyi uyarabilir"

Yurt dışındaki yüksek telefon faturasına yargı engeli

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yurt dışında yaptığı telefon görüşmeleri ve internet kullanımı sonucu gelen yüksek faturaya itiraz eden vatandaşı, operatörün bilgilendirme yapmaması gerekçesiyle haklı buldu.

İzmir'de yaşayan Egemen Kerim Kaya, 2013'te 15 günlük yurt dışı seyahati sonrası gelen 7 bin 635 liralık cep telefonu faturasını ödemeyi kabul etmedi.

İlgili GSM firmasıyla iletişime geçen ancak sonuç alamayan Kaya, ödeme yapmadığı için telefon şirketince çekilen ihtarnameye itiraz etti. Telefon şirketi, itirazın iptali için İzmir 4. Tüketici Mahkemesine dava açtı.

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora atıfta bulunan mahkeme, "Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yer alan fatura üst sınırına ilişkin usul ve esaslardaki hükme göre, abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi ve fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi imkanının sağlanması amacıyla kullanım miktarına ilişkin sınıra ulaşıldığında bildirimde bulunması gerekmektedir. Dosyadaki belgelerden bu bildirimin yapılmadığı anlaşıldığından kişinin yaptığı ilk yüksek tutarlı internet kullanımı üst sınır kabul edilerek bilirkişi raporunda yapılan hesaplama mahkememizce esas alınmış, kişinin sorumlu olduğu borç miktarı 2 bin 419 lira olarak hesaplanmıştır." şeklinde karar verdi.

Karara itiraz eden telefon şirketi ise konuyu üst mahkemeye taşıdı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de "yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması"nı kararlaştırdı.

Egemen Kerim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında gittiği 15 günlük yurt dışı seyahatinde, ailesi ve sevdikleriyle haberleşmek için telefonuna 60 lira karşılığında "bütün dünya 60 dakika konuşma paketi" yüklediğini söyledi.

Paket aşımı durumunda yurt dışında yapılacak konuşma, SMS ve internet kullanımlarının "dünya varmış" tarifesine göre hangi fiyatlarla ücretlendirileceğine dair bilgi aldığını anlatan Kaya, "Yurt dışında olduğum dönemde faturanın aşırı olduğuna dair bir mesaj gelmedi, telefonum da görüşmelere kapatılmadı. 7 bin 635 lira bir faturayı görünce şok oldum. Paket bitse bile en azından telefonumu kapatsalardı ya da beni arasalardı o zaman kullanmazdım." diye konuştu.

Kaya'nın avukatı Selim Balku da konuyu "tüketici işleminin ihlali" olarak değerlendirdiğini, bu kapsamda telefon şirketiyle iletişime geçtiklerini ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Bu şekilde bir fatura geldiğinde telefon şirketinin bazı sorumluluklarının olduğunu dile getiren Balku, şöyle devam etti:

"Müvekkilim yurt dışı paketinin biraz üstünde bir telefon görüşmesi yapmış. Limitin üzerindeki görüşmeleri kabul ediyor, olağan dışı internet kullanımı telefon şirketi tarafından dikkate alınmamış veyahut dikkate alınmak istenmemiş zaten odak nokta burası. Telefon şirketinin tespit etmesi gereken husus olağan dışı bir tüketim var. Bu gider yapılmış olsa bile müvekkilim uyarılmadan bu gider sağlanmış, haber verilmiş olsaydı müvekkilim gerekli tedbirleri alacaktı.

Mutat kullanım düzeyinin çok üzerinde olduğunun tespiti durumlarda aboneye bilgi verilerek hizmetin sunumu kısıtlanabilir ya da durdurulabilir, mahkemenin gerekçesi de tam bu noktada. Telefon şirketi, mutat kullanım düzeyinin çok üstündeki kullanımı tespit etme imkanına sahip. Yönetmelik gereği tüketiciyi uyarabilir. Mahkeme de uyarmadığından dolayı önceden talep etmiş olduğu bu bedelin iptaline karar veriyor, söz konusu faturayı çok büyük oranda düşürüyor. Mahkeme kararı yurt içi yurt dışı fark etmez tüm olağan dışı görüşmeler için geçerli."

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