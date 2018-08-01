Yurt dışından Türkiye'ye para transferinin maliyeti düşüyor

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, bankacılık sistemi dışında gelen paranın yüzde 70'inin Avrupa'dan geldiğini belirterek, "İş birliği kapsamında hayata geçen SendUPT sistemi ile yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı, Türkiye'ye para göndermek istediği zaman SendUPT platformu ile Türkiye'den nereden almak istediğini seçerek daha hızlı ve daha ucuz şekilde transferini gerçekleştirebilecek." dedi.

Aktif Bank iştiraki UPT, Danimarkalı para transfer şirketi Inpay ile yaptığı iş birliği kapsamında "SendUPT" hizmetini devreye alarak yurt dışından para transferinde yaklaşık yüzde 50 daha ucuz ve daha hızlı bir dönemi başlatıyor.

Hizmete alınan platform ile transfer işlemi gerçekleştikten 15-20 dakika sonra, transfer edilen para Türkiye'de 10 bin noktada ödenebilir hale geliyor.



İş birliğinin detaylarının açıklandığı toplantıda konuşan Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, küresel ekonomide paylaşım ekonomisi modelinin önemine dikkati çekerek, yapılan iş birliğinin bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.





- "Pazarın yüzde 10'una talibiz"





Sümer, Avrupa ve Türkiye arasında ciddi bir para transferi bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Neredeyse bankacılık sistemi dışında gelen paranın yüzde 70'i Avrupa'dan geliyor. İş birliği kapsamında hayata geçen SendUPT sistemi ile yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı, Türkiye'ye para göndermek istediği zaman SendUPT platformu ile Türkiye'den nereden almak istediğini seçerek daha hızlı ve daha ucuz şekilde transferini gerçekleştirebilecek.

UPT Türkiye'de 10 bin noktadan fiziken teslim alma, Türkiye'deki bir banka hesabına ya da bir kart numarasına para geçme seçenekleri sunuyor. Bu iş birliği ile birlikte Avrupa'nın EFT sistemine Türk bankacılık sistemi bir anlamda entegre oluyor. Hem ucuz hem hızlı olarak Avrupa'dan yapılan transferi sanki Türkiye'den yapıyor gibi işler hale getiren sistemin adı SendUPT. Lansmanı yakın zamanda Avrupa'da da yapacağız."

Kullanıcıların, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yaklaşık bir dakika gibi kısa bir sürede gönderim yapabileceğini, gönderimin yaklaşık yüzde 50 daha ucuza gerçekleştiğini kaydeden Sümer, sadece Almanya'dan Türkiye'ye bir yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık para transferi yapıldığını, SendUPT ile şimdiden pazarın yüzde 10'una talip olduklarını söyledi.





- "Başka bir iştirakimiz üzerinden kripto para işinin bir kısmına gireceğiz"





Serdar Sümer, gazetecilerin sorularını yanıtlarken de, kripto paralarda yaşanan ciddi değer artışlarının blockchain teknolojisine yapılan yatırımları artırdığını, gelecekte bu konuda çok daha önemli mesafelerin alınabileceğini belirtti.

Sümer, "Yakın zamanda paylaşacağımız, başka bir iştirakimiz üzerinden kripto para işinin bir kısmına gireceğiz. Buna girdikten sonra da blockchain araştırmalarına buradan bir kaynak yaratmak istiyoruz. Kısa vadede para transferinde çok ciddi bir değişim yapacağını düşünmüyorum." diye konuştu.





- "İlk 6 ayda 92 ülkeden Türkiye'ye para transferi gerçekleştirdik"





UPT Genel Müdürü Serhan Kavi de UPT'nin şu an 4 bin 750 PTT şubesi dahil 10 bin noktaya ulaştığını, dünyada da yaklaşık 200 ülkede 400 bin noktaya hizmet verdiklerini bildirdi.

Kavi, ana faaliyet alanlarının para transferi olduğunu belirterek, bu yılın ilk yarısında 92 ülkeden Türkiye'ye para transferi gerçekleştirdiklerini, 96 ülkeye de Türkiye'den para transferi yaptıklarını, 130 ülke ile bir şekilde ilişki içinde olduklarını anlattı.

Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da para transferinde önemli aktör olmak için çalıştıklarını ifade eden Kavi, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde şu an anlaşmalı olduğumuz 225 partner ile 400 bin noktaya ulaşmış durumdayız. İlk 6 ayda 1,6 milyon işlem yaptık, 200'e yakın ülkeye hizmet veriyoruz. SendUPT'yi ilk olarak Avrupa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'ye para gönderme sorununu ortadan kaldırmak için hizmete soktuk. Avrupa'dan Türkiye'ye artık para transferi çok daha rahat şekilde ve daha ucuza yapılabilecek. 2017 yılında dünyada 613 milyar dolarlık para transfer hacmi oldu, Türkiye'de bu 8 milyon adet (işlem adedi) 3 milyar doların üzerinde. Türkiye'ye gelen paranın yüzde 70'i Avrupa'dan geliyor, çıkan paranın da yüzde 54'ü Rusya ve CIS ülkelerine gitmekte. SendUPT platformunda transfer işlemi gerçekleştikten 15-20 dakika sonra Türkiye'de 10 bin noktada ödenebilir hale geliyor."

Platform üzerinden 50 bin avroya kadar paranın Türkiye'ye gönderilebileceğini bildiren Kavi, "Gönderimin her adımı izlenebiliyor. Avrupa'dan Türkiye'ye 100 avro göndermek isteyen bir Türk vatandaşı, daha önce yaklaşık 40 avro masraf ödemek zorunda kalıyordu, SendUPT ile bu bedel 20 avroya kadar düştü." diye konuştu.