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Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek

Türkiye'de gelecek hafta da sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle yurdun iç kesimlerinde hafta sonu ve gelecek haftanın ilk günlerinde, eylül ayı sıcaklık rekorları kırılabilecek.

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta boyunca Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretti.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da "bugüne kadar ölçülmüş eylül ayı en yüksek sıcaklık" rekorları kırıldı.

Yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre, yarından itibaren bir haftalık süre boyunca ülke sıcak hava dalgasının etkisinde kalacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Dün ve bugün meydana gelen 2-5 derecelik azalmanın ardından yarından itibaren yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.

Bu hafta sonu ve gelecek haftanın ilk günleri özellikle yurdun iç kesimlerinde (İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında) ekstrem sıcaklık değerleri görülebilecek, eylül ayı sıcaklık rekorları kırılabilecek.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek sıcaklıklar ile sonbaharın gelmesiyle özellikle yurdun iç kesimlerinde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muhabir: Zehra Aydın

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