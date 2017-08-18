Yurt içinde işe yerleştirme hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı düzenlemeye göre, Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki "terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi" ibaresi, "21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi" olarak değiştirildi.